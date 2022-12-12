Dünya Kupası'nda görev yapan gazeteci Khalid al-Misslam hayatını kaybetti
Katar'da devam eden FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Amerikalı gazeteci Grant Wahl'ın ardından Katarlı fotomuhabir Khalid al-Misslam da beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti.
Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bir gazeteci daha hayatını kaybetti.
Gulf Times'ta yer alan habere göre Al Kass TV için çalışan fotomuhabir Khalid al-Misslam geçtiğimiz günlerde Katar'da hayatını kaybetti. Gazetecinin neden öldüğüne dair henüz herhangi bir bilgi verilmedi.
Al Kass TV ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu ölümü doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Al-Kass TV, Yaratıcılık Departmanında fotoğrafçı olan Khaled Al-Musallam'ın yasını tutuyor."
????? ????? ???? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ???? ????? ????? ?????? ???? ????? pic.twitter.com/OC3yo7o5lG— ????? ????? (@alkasschannel) December 10, 2022
KATAR'DA HAYATINI KAYBEDEN İKİNCİ GAZETECİ!
2022 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada fenalaşan ABD'li gazeteci Grant Wahl da hayatını kaybetmişti. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
GÖKKUŞAĞI TİŞÖRTÜ YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Wahl, Katar'da gökkuşağı renkli tişört giydiği için gözaltına alınmıştı. Olayı kişisel blogu ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Wahl, ABD-Galler maçına tişörtü sebebiyle alınmadığını, 25 dakika gözaltında tutulduğunu ve olayı tweet attığı için telefonunun zorla elinden alındığını aktarmıştı.
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