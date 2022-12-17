Hırvatistan Dünya üçüncüsü oldu!
2022 Katar Dünya Kupası 3.'lük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
2022 Katar Dünya Kupası 3.'lük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geldi. Khalifa Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hırvatistan 2-1'lik skorla kazandı.
Hırvatistan, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Josko Gvardiol ile öne geçti. Bu golde asisti yapan isim olan Ivan Perisic, son üç Dünya Kupası'nda 11 gole katkıda bulunarak Lionel Messi'den sonra (16) bu alanda ikinci oyuncu konumuna yerleşti.
Fas, Hırvatistan'ın bu golüne hemen cevap verdi ve 9. dakikada Achraf Dari ile durumu eşitledi.
Karşılaşma yaklaşık yarım saat 1-1'lik eşitlikle devam ederken, Hırvatistan 42. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mislav Orsic, şık bir şut çıkartarak kaleci Bono'yu avladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda, ilk yarıya oranla daha düşük tempoda oynanırken, gol sesi çıkmadı ve Hırvatistan sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fas'ta sakatlığı bulunan Beşiktaşlı Romain Saiss, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından 2022 Katar Dünya Kupası'nı Hırvatistan 3, Fas ise 4. sırada tamamladı.
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