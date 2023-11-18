Gruptaki iddiasını sürdürdü: Hırvatistan, Letonya'yı 2 golle geçti
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Letonya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Hırvatistan, bu sonuçla birlikte grupta ikinci sıraya yükseldi.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta karşılaşmasında Hırvatistan, Letonya deplasmanına konuk oldu. Hırvatistan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lovro Majer ve 16. dakikada Andrej Kramaric attı.
Hırvatistan'da Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hırvatistan, grupta 13 puana yükseldi. Hırvatistan, Galler'in Ermenistan karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası grupta ikinci sıraya yükseldi. Letonya, 3 puanda kaldı.
Hırvatistan, grubun son maçında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Letonya ise gruptaki maçlarını tamamladı.
D Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:
1-Türkiye: 7 maç, 16 puan
2-Hırvatistan: 7 maç, 13 puan
3-Galler: 7 maç, 11 puan
4-Ermenistan: 7 maç, 8 puan
5-Letonya: 8 maç, 3 puan
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