Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hırvatistan, Faroe Adaları'nı tek golle geçti

Hırvatistan, Faroe Adaları'nı tek golle geçti

6.09.2025 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hırvatistan, Faroe Adaları'nı tek golle geçti

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 5. hafta maçında Hırvatistan, deplasmanda Faroe Adaları'nı 1-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 5. hafta maçında Hırvatistan, deplasmanda Faroe Adaları'na konuk oldu.

Karşılaşmayı Hırvatistan 1-0 kazandı.

Mücadelede Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Kramaric kaydetti.

Hırvatistan'da Dominik Livakovic 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte 2 maçı eksik olan Hırvatistan 9 puan ile 2. sırada yer aldı. Faroe Adaları ise 1 maçı eksik 3 puan ile 4. sırada konumlandı.

Grupta gelecek maçta Hırvatistan, Karadağ'ı konuk edecek. Faroe Adaları ise Cebelitarık'a konuk olacak.

İlgili Konular: #Hırvatistan #Faroe Adaları #2026 Dünya Kupası Elemeleri