Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hırvatistan, EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, sahasında Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.
HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Hırvatistan, EURO 2024'te son maçta Arnavutluk ile 2-2 berabere kalmıştı.
İtalya ise İspanya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
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