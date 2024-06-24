Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan, EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:19
Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, sahasında Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Hırvatistan, EURO 2024'te son maçta Arnavutluk ile 2-2 berabere kalmıştı.

İtalya ise İspanya'ya 1-0 mağlup olmuştu.


EURO 2024 haberleri Hırvatistan haberleri italya haberleri

İlgili Haberler

Yıllar sonra bile unutulmayacak maç! Arnavutluk ile Hırvatistan yenişemedi...

Yıllar sonra bile unutulmayacak maç! Arnavutluk ile Hırvatistan yenişemedi...
Hırvatistan'a kötü haber: Vlasic, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Hırvatistan'a kötü haber: Vlasic, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Hırvatistan kampını ziyaret etmişti: Dominik Livakovic'ten Mourinho sözleri!

Hırvatistan kampını ziyaret etmişti: Dominik Livakovic'ten Mourinho sözleri!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler