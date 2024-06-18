Hırvatistan'a kötü haber: Vlasic, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Hırvatistan'da Nikola Vlasic, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkartıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 13:27
Hırvatistan'a kötü haber: Vlasic, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, Hırvatistan'a kötü haber geldi.

EURO 2024'ün B Grubu açılış maçında İspanya'ya 3-0 mağlup olan Hırvatistan'da, Nikola Vlasic oyundan sakatlanarak çıkmıştı.

Hırvatistan yaptığı açıklamada; Nikola Vlasic'in EURO 2024 kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.


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