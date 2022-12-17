Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic: 'İyi olan kazansın'
Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında karşılaşacakları Fas mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Dalic, "Bir aydan daha kısa bir süre içinde 7. maçımızı oynayacağız. Sahada yüzde 100'den fazlasını verebilenlere ihtiyacımız var. Herkes oynamak istiyor" dedi.
Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, Fas ile oynayacakları üçüncülük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Dalic karşılaşmayla ilgili değerlendirmesinde, "Bir aydan daha kısa bir süre içinde 7. maçımızı oynayacağız. Sahada yüzde 100'den fazlasını verebilenlere ihtiyacımız var. Herkes oynamak istiyor. Bir madalya mücadelesine çıkacağız. Fas'a çok saygı duyuyoruz. Her iki takım için de yarı finale çıkmak en iyi sonuç oldu. Şimdi daha fazlasını almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
"İYİ OYNAYAN KAZANSIN"
Dalic final maçıyla ilgili yorumunun sorulması üzerine ise, "Her iki takımın da tarzları farklı. Fransa oyunun kontrolüne sahip olmadığında bile kazanabiliyor, bu çok önemli. Mbappe domine edebiliyor ama Arjantin'de her zaman oyunu açabilecek olan Messi var. Bu gibi karşılaşmalarda tahmin yapmak doğru olmaz, daha iyi oynayan takım kazansın" sözlerini kullandı.
Hırvatistan ile Fas cumartesi TSİ 18:00'de bronz madalya mücadelesi verecek.
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