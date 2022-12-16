CNN'den Zelenskiy iddiası: 'FIFA, Dünya Kupası finalinde mesaj yayımlama talebini reddetti'

16 Aralık 2022 Cuma, 16:08

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, 18 Aralık Pazar günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde maçın başlama vuruşundan önce mesaj paylaşma talebinin FIFA tarafından reddedildiği iddia edildi.

CNN'e konuşan bir kaynak, Zelenskiy'in talebinin reddedilmesine şaşırdığını belirterek, "FIFA'nın platformunu daha büyük bir iyilik için kullanmak istediğini sanıyorduk" dedi.

Öte yandan kaynak, Ukrayna ile FIFA yönetimi arasındaki görüşmelerin halen devam ettiğini açıkladı. CNN ayrıca, yorum için FIFA'ya ulaşıldığını, ancak yanıt alamadığını yazdı.