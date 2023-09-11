Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'ten Türkiye maçı açıklaması

Ermenistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic görüşlerini aktardı. Hırvat teknik direktör, 12 Ekim'de kendi sahalarında ağırlayacakları A Milli Futbol Takımı hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 22:48
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'ten Türkiye maçı açıklaması
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Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 1-0 galip geldikleri Ermenistan karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Ermenistan karşılaşması hakkında yorumda bulunan Dalic, ''Maçın tamamında kontrol bizdeydi, birçok fırsat vardı. Maçı sakin bir şekilde bitirmek için ikinci gole ihtiyacımız vardı. Sonunda biraz panik yaşandı. Zorlu rakip, sıcak saha. Acelemiz yoktu, kompakttık. Bazı durumlarda Ermenistan tehlikeliydi ama galip gelmek en önemlisiydi'' diye konuştu.

''TÜRKİYE MAÇI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

Deneyimli teknik direktör, grubun kalan maçları hakkında da ise şu ifadeleri kullandı:

"Osijek'te Türkiye, Cardiff'te Galler maçlarımız var. Mümkün olan en kısa sürede birinciliği garantilemek istiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Osijek'teki Türkiye maçı için sabırsızlanıyorum."


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Zlatko Dalic Hırvatistan türkiye a milli futbol takımı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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