Hirving Lozano PSV Eindhoven'a geri döndü!

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven, eski oyuncusu Hirving Lozano'yu yeniden renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 22:18
Hirving Lozano PSV Eindhoven'a geri döndü!
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2017-2019 yılları arasında PSV Eindhoven forması giyen Meksikalı hücum oyuncusu Hirving Lozano yeniden PSV Eindhoven'a transfer oldu. 

PSV, Napoli ile Lozano için yapılan görüşmeleri mutlu sonla bitirdi. 

Napoli'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Lozano'dan 15 milyon euro'luk kazanç sağlayacağı ifade edildi. 

Napoli'de dört sezon boyunca 155 karşılaşmaya çıkan Lozano 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi. 


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