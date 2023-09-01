Hirving Lozano PSV Eindhoven'a geri döndü!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 22:18

Güncelleme: 01.09.2023 - 22:18

2017-2019 yılları arasında PSV Eindhoven forması giyen Meksikalı hücum oyuncusu Hirving Lozano yeniden PSV Eindhoven'a transfer oldu.

PSV, Napoli ile Lozano için yapılan görüşmeleri mutlu sonla bitirdi.

Napoli'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Lozano'dan 15 milyon euro'luk kazanç sağlayacağı ifade edildi.

Napoli'de dört sezon boyunca 155 karşılaşmaya çıkan Lozano 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.