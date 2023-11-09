Hocasından izin istemişti: Bosna Hersek'ten Edin Dzeko kararı!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:55

Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Edin Dzeko, milli maçlar öncesi Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Savo Milosevic'ten özel izin aldı.

Edin Dzeko, Bosna Hersek'in EURO 2024 Elemeleri'nde 16 Kasım'da Lüksemburg ve 19 Kasım'da Slovakya ile oynayacağı maçlarda görev almayacak.

İKİ YILDIZ OYNAMAYACAK

Hocası Milosevic'ten izin alan Edin Dzeko ile Miralem Pjanic söz konusu maçlarda forma giymeyecek.

Bosna Hersek basınından Klix'in geçtiği haberde Milosevic'in "Kaptan bizden önümüzdeki iki maç izin istedi ve bu konuda anlaştık" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan Milosevic, Miralem Pjanic'in sakatlığı sebebiyle söz konusu maçları kaçıracağını dile getirdi.

Bosna Hersek, EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda 8. maçlar sonunda 9 puanla 5. sırada yer alıyor.

J Grubu'nda puan durumu şöyle:

1- Portekiz: 24 puan

2- Slovakya: 16 puan

3- Lüksemburg: 11 puan

4- İzlanda: 10 puan

5- Bosna-Hersek: 9 puan

6- Lihtenştayn: 0 puan