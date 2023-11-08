Fenerbahçe, Ludogorets maçı kamp kadrosunu açıkladı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:11

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:12

Konferans Ligi'nin 4. haftasında Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netlik kazandı.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Ayrıca, Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için maçta forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu şöyle: