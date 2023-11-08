Fenerbahçe, Ludogorets maçı kamp kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Konferans Ligi'nin 4. haftasında Ludogorets'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netlik kazandı.
Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.
Ayrıca, Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için maçta forma giyemeyecekler.
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu şöyle:
?? Ludogorets maçı kamp kadromuz. #UECL #LUDvFB pic.twitter.com/SbEv5lmTFb— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 8, 2023
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