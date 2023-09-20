Hoff Thorup: 'Fenerbahçe'nin farklı güçleri var'

Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe karşılaşması öncesi konuştu. Thorup, 'Fenerbahçe'nin farklı güçleri var' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 20:38
Hoff Thorup: 'Fenerbahçe'nin farklı güçleri var'
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Danimarka'nın Nordsjaelland takımının teknik direktörü Johannes Hoff Thorup, Fenerbahçe'nin farklı güçleri olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın yapılacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Danimarkalı teknik adam, "Oyun nasıl gidecek bakacağız. Hedeflerimiz yüksek. Ama maçtan sonra tekrar konuşalım." dedi.

Kendi takımlarının da Fenerbahçe gibi iyi bir seri yakaladığı hatırlatılarak, taktik belirlemek için Fenerbahçe'nin en çok hangi maçlarını izlediği sorulan Thorup, "Fenerbahçe'nin de farklı güçleri var. Hızlı hareket ediyorlar, topa çok hakimler, son dakikalarda golü iyi bir şekilde atıyorlar. Tabii maçtan sonra göreceğiz Fenerbahçe nasıl oynayacak." ifadesini kullandı.

Johannes Hoff Thorup, hedefleriyle ilgili de "Maça bakmamız gerekiyor. Hedeflerimiz çok yüksek. Fenerbahçe'ye çok saygımız var. Çok başarılı bir takım. Bu maçta göreceğiz. Bakalım maç nasıl olacak." diye konuştu.


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Johannes Hoff Thorup Nordsjaelland fenerbahçe uefa avrupa konferans ligi

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