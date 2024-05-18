Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 34. hafta karşılaşmasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
PreZero Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Hoffenheim, ligde oynadığı son maçta Darmstadt deplasmanından 6-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Bayern Münih ise sahasında karşılaştığı Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmişti.
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