Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 34. hafta karşılaşmasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:00
Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

PreZero Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

HOFFENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Hoffenheim, ligde oynadığı son maçta Darmstadt deplasmanından 6-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Bayern Münih ise sahasında karşılaştığı Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmişti.  


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