Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Harry Kane'in 'laneti' devam etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e elenen Bayern Münih'in İngiliz futbolcusu Harry Kane, ilk sezonunu kupasız tamamlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:35
Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Harry Kane'in 'laneti' devam etti!
Abone Ol google-news

Tottenham'daki üstün performansına rağmen kupa alamaması nedeniyle eleştirilen ve önceki yaz Bayern Münih'e imza atan Harry Kane'in kupa laneti devam ediyor.

İLK SEZONUNDA ELİ BOŞ

Bayern Münih, bu sezon; Almanya Süper Kupası, Almanya Kupası, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanma şansı bulamadı. Kane, Alman ekibindeki ilk sezonunu da kupasız tamamlayacak.

Bu sezon Bayern Münih'te 44 maçta süre bulan Kane, 44 gol attı ve 11 asist yaptı.


harry kane haberleri Bayern Münih haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri real madrid haberleri Kupa haberleri

İlgili Haberler

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde: Arda Güler üçleme peşinde!

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde: Arda Güler üçleme peşinde!
Kylian Mbappe'den Real Madrid sorusuna dikkat çeken hareket!

Kylian Mbappe'den Real Madrid sorusuna dikkat çeken hareket!
Thomas Tuchel: 'Real Madrid'i yeneceğiz'

Thomas Tuchel: 'Real Madrid'i yeneceğiz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Üzüm üreticisi: Çiftçinin işi Allah’a kaldı

Üzüm üreticisi: Çiftçinin işi Allah’a kaldı
Bozkır şahininin iki yıllık göç rotası… Üç kıtada 48 bin 865 kilometre kanat çırptı!

Bozkır şahininin iki yıllık göç rotası… Üç kıtada 48 bin 865 kilometre kanat çırptı!
Beşiktaş açıkladı: Yönetimde flaş istifa!

Beşiktaş açıkladı: Yönetimde flaş istifa!
Merve Taşkın sosyal medya hesabından paylaştı! O mesaj gündem oldu

Merve Taşkın sosyal medya hesabından paylaştı! O mesaj gündem oldu
Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Edin Dzeko antrenmanda yer almadı
En zeki çocukların hangi ayda doğduğu açıklandı!

En zeki çocukların hangi ayda doğduğu açıklandı!
Ricardo Quaresma'dan Fernando Santos itirafı: 'Hasan Arat ile konuştuk...'

Ricardo Quaresma'dan Fernando Santos itirafı: 'Hasan Arat ile konuştuk...'
Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji açıkladı: 9 Mayıs 2024 Perşembe hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji açıkladı: 9 Mayıs 2024 Perşembe hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?