Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Harry Kane'in 'laneti' devam etti!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:35

Güncelleme: 09.05.2024 - 09:35

Tottenham'daki üstün performansına rağmen kupa alamaması nedeniyle eleştirilen ve önceki yaz Bayern Münih'e imza atan Harry Kane'in kupa laneti devam ediyor.

İLK SEZONUNDA ELİ BOŞ

Bayern Münih, bu sezon; Almanya Süper Kupası, Almanya Kupası, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanma şansı bulamadı. Kane, Alman ekibindeki ilk sezonunu da kupasız tamamlayacak.

Bu sezon Bayern Münih'te 44 maçta süre bulan Kane, 44 gol attı ve 11 asist yaptı.