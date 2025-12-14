Sevilla 10 kişi kalan rakibine acımadı!

İspanya La Liga 16. haftasında Sevilla sahasında Real Oviedo'yu ağırladı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
OVIEDO 10 KİŞİ KALDI
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri Akor Adams, Djibril Sow, Batista Mendy ve Chidera Ejuke attı. Oviedo'da 83. dakikada David Carmo kırmızı kart gördü.
Sevilla'da Trabzonspor'dan kiralanan Batista Mendy 77 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Sevilla 20 puana ulaşırken, Oviedo ise 10 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Sevilla, Real Madrid'e konuk olacak. Oviedo ise Celta'yı ağırlayacak.