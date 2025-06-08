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Hollanda elemelere galibiyetle başladı

Hollanda elemelere galibiyetle başladı

8.06.2025 09:50:00
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AA
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Hollanda elemelere galibiyetle başladı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk maçına çıkan Hollanda deplasmanda Finlandiya'yı 2-0 yendi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Hollanda, Finlandiya'ya konuk oldu.

Portakallar grupta çıktığı ilk maçta Finlandiya'yı 2-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 6. dakikada Depay, 23. dakikada Dumfries attı.

Hollanda puanını 3 yaptı. Finlandiya ise 4 puanda kaldı. 

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Finlandiya-Hollanda: 0-2

Malta-Litvanya: 0-0

H Grubu:

Bosna Hersek-San Marino: 1-0

Avusturya-Romanya: 2-1

K Grubu:

Andorra-İngiltere: 0-1

Arnavutluk-Sırbistan: 0-0

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