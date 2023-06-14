Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında kendi sahasında Hırvatistan A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:15
Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Zlatko Dalic'in takımı Hırvatistan'ı konuk edecek.

HOLLANDA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

HOLLANDA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.


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