Hollanda - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında kendi sahasında Hırvatistan A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Zlatko Dalic'in takımı Hırvatistan'ı konuk edecek.
HOLLANDA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
HOLLANDA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Macar hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
- Yargıca ‘Erdoğan’ soruşturması
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- Özgür Özel: Adayım
- 'İşler sarpa sararsa...'
- 'Yeni aşk' iddialarına Arzum Onan'dan açıklama
- ‘Doktorluğu bırakacağım’
- TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belli oldu
- İYİ Parti'de gergin toplantı
- Sakarya'da gerici zihniyet!