UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu

UEFA, Manchester City'nin şampiyonluğu ile noktalanan Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi 11'ini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.06.2023 - 20:20
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu
Abone Ol google-news

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın takımında Manchester City, Inter ve Real Madrid'den oyuncular yer aldı.

Manchester City'nin 26 yaşındaki İspanyol orta saha futbolcusu Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Rodri (solda) ile Pep Guardiola (sağda)

İngiltere temsilcisi Manchester City'nin, İtalyan ekibi Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0 yendiği İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklanan yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defans: Kyle Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter)

Orta saha: John Stones (Man City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Rodri (Manchester City)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid)


Manchester City inter uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

UEFA Hakem Kurulu ile MHK buluştu

UEFA Hakem Kurulu ile MHK buluştu
UEFA Şampiyonlar Festivali üçüncü gününde devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Festivali üçüncü gününde devam ediyor
SON DAKİKA İstanbul'da kazanan Manchester City!

SON DAKİKA İstanbul'da kazanan Manchester City!

En Çok Okunan Haberler