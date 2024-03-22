Hollanda - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda, hazırlık maçında kendi sahasında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.
HOLLANDA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
HOLLANDA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
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