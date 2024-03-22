Hollanda - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda, hazırlık maçında kendi sahasında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:57
Hollanda - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

HOLLANDA - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.


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