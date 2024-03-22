Yunanistan finali 5 golle aldı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off C Grubu yarı final maçında Yunanistan evinde Kazakistan'ı 5-0 yendi ve finalde Gürcistan'ı rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:09
Yunanistan finali 5 golle aldı
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off C Grubu yarı final maçında Gustavo Poyet'in ekibi Yunanistan ile Magomed Adiev'in yönetimindeki Kazakistan karşı karşıya geldi.

OPAP Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Yunanistan 5-0 kazanırken goller; 9. dakikada Anastasios Bakasetas, 15. dakikada Dimitrios Pelkas, 37. dakikada Fotis Ioannidis, 40. dakikada Dimitrios Kourbelis ve 86. dakikada Aleksandr Marochkin (kendi kalesine) kaydetti.

Yunanistan'da Başakşehir'de forma giyen Dimitrios Pelkas 64, Fatih Karagümrük'te forma giyen Dimitrios Kourbelis ise 90 dakika sahada kaldı. Kazakistan'da ise Beşiktaş'ta oynayan Bakhtiyor Zaynutdinov 90 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte Yunanistan finalde Gürcistan'ın rakibi oldu. Turun diğer maçında Gürcistan evinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup etmişti.

Yunanistan ile Gürcistan arasında oynanacak mücadelenin galibi, EURO 2024'te Portekiz, Çekya ve Türkiye'nin yer aldığı F Grubu'na düşecek.


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