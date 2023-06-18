Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 11:34
Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi'nda sezon kapanıyor.

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, üçüncülük maçında Roberto Mancini'nin takımı İtalya ile karşılaşacak.

HOLLANDA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda'daki De Grolsch Veste Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

HOLLANDA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar Hırvatistan ile İspanya ise TSİ 21.45'te final maçına çıkacak.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.


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