Hollanda Romanya karşısında rahat turladı!
EURO 2024 son 16 turu maçında Hollanda, Romanya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Takımımız Avusturya'yı elemesi halinde Hollanda ile karşılaşacak.
EURO 2024 son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Hollanda 3-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cody Gakpo ve 83 ile 90+3'ncü dakikada Donyell Malen kaydetti.
Romanya'da Süper Lig'de forma giyen oyunculardan Florin Nita 90 dakika, Denis Draguş 72 dakika, Alexandru Cicaldau ise 18 dakika süre aldı. Cicaldau, EURO 2024'te ülkesi adına ilk kez forma giydi. Deian Sorescu ise süre bulamadı.
MİLLİLERİN RAKİBİ OLACAK
Bu sonuçla birlikte Romanya, EURO 2024'e veda ederken, Hollanda adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Takımımız, Avusturya'yı elemesi halinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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