Hollanda sonradan açıldı: Senegal 0-2 Hollanda

Hollanda, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 21:03
Hollanda sonradan açıldı: Senegal 0-2 Hollanda
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Katar 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hollanda 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşma uzun süre 0-0'lık skorla devam ederken Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Cody Mathes Gakpo ve 90+9. dakikada Davy Klaassen attı.

WEGHORST TERCİH EDİLMEDİ

Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou ile Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonucun ardından Hollanda, gruba 3 puanla başladı. Senegal ilk maçında puan alamadı.

Hollanda grubun ikinci maçında Ekvador ile kozlarını paylaşacak. Senegal ise Katar ile karşılaşacak.


Dünya Kupası Hollanda Cody Gakpo

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