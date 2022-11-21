Hollanda sonradan açıldı: Senegal 0-2 Hollanda
Hollanda, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'i 2-0 mağlup etti.
Katar 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hollanda 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşma uzun süre 0-0'lık skorla devam ederken Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Cody Mathes Gakpo ve 90+9. dakikada Davy Klaassen attı.
WEGHORST TERCİH EDİLMEDİ
Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou ile Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonucun ardından Hollanda, gruba 3 puanla başladı. Senegal ilk maçında puan alamadı.
Hollanda grubun ikinci maçında Ekvador ile kozlarını paylaşacak. Senegal ise Katar ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
- Matrah uyanıklığı
- Kılıçdaroğlu’nun su döktüğü mezar
- Protokolde yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti
- Beyoğlu’nda silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var