Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki favorisi ortaya çıktı
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 24 Kasım Perşembe günü Dünya Kupası ilk maçında karşılaşacakları Gana mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Ronaldo, "2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi her şey olabilir. O turnuvada yaşadıklarımızı, burada da gerçekleştirebiliriz. Portekiz'in, üst turlara çıkmak için şansı çok yüksek" dedi.
Portekiz Milli Takımı Kaptanı Cristiano Ronaldo, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Gana ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Kendisine Dünya Kupası'ndaki favoriler sorusu yöneltilen tecrübeli yıldız, "Favoriler her zaman aynı 4-5 takımdır. Portekiz de bu takımlar arasına dahil edilebilir. Futbol dinamik bir oyun, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi her şey olabilir. O turnuvada yaşadıklarımızı, burada da gerçekleştirebiliriz. Portekiz'in, üst turlara çıkmak için şansı çok yüksek" ifadelerini kullandı.
RONALDO: "TAKIM HAZIR"
24 Kasım'da Gana ile oynayacakları Dünya Kupası'nın ilk maçına ilişkin görüşlerini aktaran 37 yaşındaki futbolcu, "İlk maçlar, grup aşamasının kilit maçlarıdır. Eğer galibiyetle başlarsak, bu ekstra bir güven olur. O zaman maç maç düşünebiliriz. Eğer ilk maçı kazanırsak, gruptan çıkmaya yaklaşmış oluruz" diye konuştu.
Ronaldo, son olarak takımının durumuna ilişkin gelen soruya, "Takım hazır, turnuva sezonun farklı bir döneminde ama bu bizim için mazeret olmayacak. Her şey hazır. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
Portekiz, Dünya Kupası'nda ilk maçta H Grubu'nda 24 Kasım Perşembe günü Gana ile karşı karşıya gelecek.
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