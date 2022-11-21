Lionel Messi acı gerçeği yineledi: 'Benim için son Dünya Kupası'
Arjantinli yıldız Lionel Messi, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 22 Kasım Salı günü karşılaşacakları Suudi Arabistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Messi, "Bu Dünya Kupası benim için özel çünkü muhtemelen son olacak. Büyük hayalimi gerçekleştirmeye çalışacağım" dedi.
Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Yıldız isim, sakatlığı olduğuna dair çıkan haberleri yalanlayarak, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sorunum yok. Dünya Kupası'na çok iyi geliyorum" ifadelerini kullandı.
Önceki aylarda yaptığı "Benim için son Dünya Kupası" açıklamasını bir kez daha yineleyen Messi, "Bu Dünya Kupası benim için özel çünkü muhtemelen son olacak. Büyük hayalimi gerçekleştirmeye çalışacağım" diye konuştu.
MESSI: "2014'TEKİ KADROYU HATIRLATIYOR"
"Arjantinli olmayan insanların benim için Arjantin'i desteklemesi harika, minnettarım" diyen 35 yaşındaki futbolcu, "Suudi Arabistan karşılaşması öncesi takım arkadaşlarıma Dünya Kupası deneyiminden keyif almalarını söyleyeceğim çünkü onların yaşında ben keyif almıyordum" dedi.
Messi son olarak, "Bu takım bana 2014'teki kadroyu hatırlatıyor. Çok benzer güçte bir takımdı. Sahada ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Buraya da harika bir formla gelmek harika bir şey ve güven veriyor" yorumunda bulundu.
Arjantin, Dünya Kupası'nın ilk maçında 22 Kasım Salı günü Suudi Arabistan ile karşılaşacak.
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