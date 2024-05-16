Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:05
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Organizasyonda ayrıca Almanya-İtalya, Bulgaristan-Japonya maçları yapılacak.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Haftanın ilk maçında Japonya'ya 3-2 kaybeden "Filenin Sultanları", gruptaki ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Milliler, tüm organizasyonlardaki 22 maçlık galibiyet serisini Japonya karşısında kaybetmişti.

Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki Milletler Ligi mücadelesinde Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan "Filenin Sultanları", o müsabakanın ardından Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmemiş, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.


filenin sultanları haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri türkiye haberleri Hollanda haberleri FIVB Milletler Ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Filenin Sultanları'nın serisi bitti!

Filenin Sultanları'nın serisi bitti!
Filenin Sultanları'nın 2024 Milletler Ligi maç programı belli oldu!

Filenin Sultanları'nın 2024 Milletler Ligi maç programı belli oldu!
Filenin Sultanları’na hakaret eden imam hakkında suç duyurusu

Filenin Sultanları’na hakaret eden imam hakkında suç duyurusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

’Kırmızı elmas' hasadı başladı: Yılda 7 kez toplanıyor! Tarlada kilosu 40 TL...

’Kırmızı elmas' hasadı başladı: Yılda 7 kez toplanıyor! Tarlada kilosu 40 TL...
Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!

Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!
Ünlü menajer Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar: Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan ve Mahsun Kırmızıgül...

Ünlü menajer Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar: Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan ve Mahsun Kırmızıgül...
Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!
Doğuştan sinirli 4 burç

Doğuştan sinirli 4 burç
Sultanlar ilk maçında

Sultanlar ilk maçında
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!