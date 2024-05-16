Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.
HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.
HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Organizasyonda ayrıca Almanya-İtalya, Bulgaristan-Japonya maçları yapılacak.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Haftanın ilk maçında Japonya'ya 3-2 kaybeden "Filenin Sultanları", gruptaki ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Milliler, tüm organizasyonlardaki 22 maçlık galibiyet serisini Japonya karşısında kaybetmişti.
Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki Milletler Ligi mücadelesinde Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan "Filenin Sultanları", o müsabakanın ardından Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmemiş, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.
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