Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.07.2024 - 14:34

Güncelleme: 05.07.2024 - 14:34

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, maçta forma giyemeyecek.

Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral da karşılaşmada yerini alamayacak

Milli takımda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.