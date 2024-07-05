A Milli Takım'a Samet Akaydin müjdesi

EURO 2024 çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir adelesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanlara katılmayan Samet Akaydin, takımla çalışmalara başladı.

AA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:32
A Milli Takım'a Samet Akaydin müjdesi
Abone Ol google-news

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

SAMET AKAYDİN GERİ DÖNDÜ

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekipte bir süredir adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanlara katılmayan Samet Akaydın bugün takımla çalışmalara başladı. Cezalı olduğu için Hollanda maçında forma giyemeyecek Orkun Kökçü ise sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.

HOLLANDA MAÇININ HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Antrenmanın ilk bölümü, fitness salonunda gerçekleştirilen mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Daha sonra idman sahasına geçen oyuncular burada ısınma, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Ardından iki gruba ayrılan oyunculardan bir bölümü taktik oyun oynarken, diğer grup ise yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi. A Milli Takım, yarın TSİ 12.15'te ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla Hollanda karşılaşmasının Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayacak.


samet akaydin haberleri A Milli Takım haberleri Hollanda haberleri

İlgili Haberler

A Milli Takımımızdan müthiş yükseliş!

A Milli Takımımızdan müthiş yükseliş!
Turnuvaya damga vurduk: İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 rekorları!

Turnuvaya damga vurduk: İşte A Milli Takım'ın EURO 2024 rekorları!
Memphis Depay'dan dikkat çeken A Milli Takım paylaşımı!

Memphis Depay'dan dikkat çeken A Milli Takım paylaşımı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler