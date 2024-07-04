A Milli Takımımızdan müthiş yükseliş!

A Milli Takımımız, 4 Avrupa maçından aldığı 3 galibiyet ve çeyrek finale katılmasıyla dünya sıralamasında 40. sıradan 26. sıraya yükselmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 08:52
A Milli Takımımızdan müthiş yükseliş!
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EURO 2024'te oynadığı dört maçın üçünü kazanan ve birini kaybeden A Milli Futbol Takımımız, tarihinin bir Avrupa Şampiyonası'ndaki en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.

F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya'yı yenen takımımız, Son 16 Turu'nda ise Avusturya'yı eledi.

14 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Çeyrek finale erişen Türkiye, bu başarı sayesinde dünya sıralamasında 14 basamak birden tırmandı EURO 2024'e dünya 40'ıncısı olarak başlayan Türkiye, 26'ncı sıraya çıktı.

39 PUAN TOPLADI

Gürcistan maçından 12 puan, Çekya galibiyetinden 17 puan elde ederken Portekiz mağlubiyetiyle 10 puanı eksildi. Avusturya karşılaşmasından 20 puan daha alan Milliler, böylelikle EURO 2024'te çeyrek finale kadar 39 puan topladı.

Türkiye 3-1 Gürcistan +12 puan (Grup maçı)

Türkiye 0-3 Portekiz -10 puan (Grup maçı)

Türkiye 2-1 Çekya +17 puan (Grup maçı)

Türkiye 2-1 Avusturya +20 puan (Son 16)  


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