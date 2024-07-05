Son Dakika: UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza!

Son dakika haberi... UEFA, Merih Demiral'a Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle 2 maç ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:38
Son Dakika: UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza!
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UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir" ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıkladı.

TFF ve Merih Demiral, cezaya itiraz için CAS'a gidecek! 

JUDE BELLINGHAM'A ERTELEMELİ CEZA 

UEFA, Slovakya maçındaki hareketi nedeniyle Jude Bellingham'a ise 30 bin Sterlin para cezası ve 1 maç ertelenmiş men cezası verdi.


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