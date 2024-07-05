Son Dakika: UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza!
Son dakika haberi... UEFA, Merih Demiral'a Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle 2 maç ceza verdi.
UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi.
UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir" ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıkladı.
TFF ve Merih Demiral, cezaya itiraz için CAS'a gidecek!
JUDE BELLINGHAM'A ERTELEMELİ CEZA
UEFA, Slovakya maçındaki hareketi nedeniyle Jude Bellingham'a ise 30 bin Sterlin para cezası ve 1 maç ertelenmiş men cezası verdi.
Spor Haberleri
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Beşiktaş ayrılığı açıkladı
- TFF, Merih Demiral'ın savunmasını UEFA'ya gönderdi!
- Hikmet Karaman'dan Arda Güler iddiası
- Selahattin Baki'ye sürpriz teklif
- Ozan Tufan'dan transfer itirafı
- Ferdi Kadıoğlu'na çirkin sözler
- Galatasaraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti!
- Mourinho'dan Fransız oyuncuya onay çıktı!
- Ali Koç ve Selahattin Baki ifadeye çağrıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- Uçağa binmenin yeni kuralları resmen yasalaştı
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Aşkta en tutkulu 5 burç
- Esad'la görüşme nerede olacak?