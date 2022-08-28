Hollanda'da PSV şov devam ediyor!
Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven, deplasmanda Excelsior'u 6-1'lik skorla mağlup etti.
Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven, Excelsior deplasmanına konuk oldu. PSV Eindhoven karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ruud van Nistelrooy'un ekibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Joey Veerman, 29 ve 45. dakikalarda Ibrahim Sangara, 55 ve 84. dakikalarda Xavi Simons ve 59. dakikad Cody Gakpo kaydetti. Ev sahibi Excelsior'un golü 74. dakikada Siebe Horemans'tan geldi.
Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, ligde 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Excelsior, 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSV Eindhoven, sahasında Volendam'ı ağırlayacak. Excelsior, Twente deplasmanına gidecek.
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