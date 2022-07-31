Hollanda'da Süper Kupa galibi PSV!
Hollanda Süper Kupa mücadelesinde PSV Eindhoven, Ajax'ı 5-3 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
Hollanda Süper Kupa mücadelesinde PSV Eindhoven, Ajax ile karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi PSV Eindhoven 5-3 kazandı. PSV'ye kupayı getiren golleri 32, 45+2, ve 69. dakikalarda Guus Til, 65. dakikada Cody Gakpo ve 90+1. dakikada Simons kaydetti. Ajax'ın golleri 15. dakikada Bergwijn, 54. dakikada Anthony ve 72. dakikada Kudus kaydetti.
Ajax'ta Bassey, 78. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
PSV Eindhoven, bu sonuçla Hollanda Süper Kupa'sını 12. kez müzesine götürmeyi başardı.
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