Hollanda'da tatsız gece! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne kötü başladı...

Yayınlanma: 26.09.2024 - 20:54

Güncelleme: 26.09.2024 - 23:53

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, Ajax deplasmanına konuk oldu. Johan Cruyff Arena'daki maçı Beşiktaş 4-0'lık skorla kaybetti.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ve 73. dakikalarda Mika Marcel Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor attı.

Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax deplasmanında takımın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ilk 11'de süre verdi. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 17 yaş 157 gün ile Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçına lik 11'de başlayan en genç futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında puan alamadı. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

Beşiktaş, pazartesi günü ligde Kayserispor deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında ise gelecek hafta sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında gelecek hafta Slavia Prag deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Ajax 4-0 Beşiktaş

88' Beşiktaş'ta Immobile ceza sahasının sağında topu önünde buldu. Çektiği şut defanstan sekip kornere gitti.

85' Cher Ndour'un uzaktan çektiği şut az farkla dışarı gitti.

78' Beşiktaş sağ kanattan Svensson ile geldi. Svensson, Immobile'ye verdi. Immobile topu istediği gibi kontrol edemedi.

76' Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Pasveer kontrol etti.

73' Gol | Maalesef kalemizde 4. golü görüyoruz. Rasmussen sağ kanattan geldi. Çevirdiği top defansımızdan sekti. Arkada boş pozisyonda kalan Mika Godts ağları buldu.

55' Gol | Kenneth Taylor'un ceza sahasının hemen önünden çektiği şut GOL oldu.

54' Bertrand Traore'nin ceza sahasının içinden çektiği şutu Mert kurtardı.

53' Bertrand Traore'nin şutu direkten döndü.

51' Gol | Maalesef kalemizde golü görüyoruz. Bertrand Traore'nin sol kanata attığı pasta topla buluşan Mika Godts'un plase şutu GOL oldu.

46' SARI KART | Jorrel Hato'nun Rashica'ya yaptığı hareket sarı kart!

45' SARI KART | Mustafa Hekimoğlu, Kian Fitz-Jim'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

44' Beşiktaş Rafa Silva ile hızlı geldi. Mustafa'ya verdiği pasta defans araya girdi.

42' Beşiktaş hızlı çıktı. Onana'nın sağ kanata verdiği topta Rashica topla buluşamadı.

31' Gol | Maalesef kalemizde golü görüyoruz. Çıkarken kaybettiğimiz topla hızlı geldiler. Açılan ortada boşta kalan Kian Fitz-Jim'in şutu GOL oldu.

21' SARI KART | Rafa Silva'ya yapılan sert hareket sarı kart! Kian Fitz-Jim

17' Mika Godts'un ceza sahasının solundan çektiği şutu Mert harika çıkardı.

11' Gedson savunma arkasına harika bir pas attı. Rafa Silva topu istediği gibi önüne alamadı.

5' Ceza sahamıza sızma topla girdiler. Mert Günok açılarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

1' Maçın hemen başında Mustafa ceza sahasına girdi. Top dışarıda aut!

1' Haydi beşiktaş zafer gecesi olsun! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi...