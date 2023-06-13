Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond'a İngiltere Premier Lig'den 3 teklif

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın futbolcusu Nathan Redmond'ın menajeri, İngiliz oyuncunun siyah-beyazlı takımdaki geleceği hakkında konuştu. Redmond'ın menajeri, "İngiltere Premier Ligi’nden üç ve Beşiktaş’tan bir teklif var. Redmond, hepsini göz önünde bulundurarak tatile gitti. Yakında kararını verecek" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 12:37
Beşiktaşlı futbolcu Nathan Redmond'a İngiltere Premier Lig'den 3 teklif
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Beşiktaş’la sözleşmesi biten, teknik direktör Şenol Güneş’in kalması için rapor verdiği, yönetimin yeni kontrat teklifinde bulunduğu Nathan Redmond hakkında menajeri Simon Bayliff çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bayliff, “İngiltere Premier Ligi’nden üç ve Beşiktaş’tan bir teklif var. Redmond, hepsini göz önünde bulundurarak tatile gitti. İstanbul’da geçirdiği zamanı ve Beşiktaş’ta oynamayı çok seviyordu. Yakında kararını verecek” dedi.

Nathan Redmond

KARARINI TATİL DÖNÜŞÜ VERECEK

İngiliz futbolcu, tatil dönüşü geleceğiyle ilgili kararını Beşiktaş yönetimine bildirecek.

Redmond, Beşiktaş formasını giydiği 28 maçta 6 gol ve 5 asist üretti.


Nathan Redmond beşiktaş transfer

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