Premier Lig'e transfer oldu... Hollanda'ya kiralandı!

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, 18 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Yankuba Minteh'i renklerine bağladı. Minteh'in Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'a kiralandığı kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 23:53
Premier Lig'e transfer oldu... Hollanda'ya kiralandı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Gambiyalı genç forvet Yankuba Minteh'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka temsilcisi Odense'de forma giyen Minteh'in bonservisi konusunda anlaşma sağlandığı ve uzun süreli sözleşme imzalanan 18 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezon kiralık olarak Feyenoord'da forma giyeceği belirtildi.

Yankuba Minteh

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United, forvet bölgesinde görev alan Minteh için Odense'ye 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon kadrosuna katıldığı Odense'de 17 lig maçına çıkan Yankuba Minteh, 4 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.


Yankuba Minteh Newcastle United transfer feyenoord

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