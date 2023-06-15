İngiltere Premier Lig'de fikstür belli oldu: İlk hafta dev maç!
İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü açıklandı. Premier Lig, 11 Ağustos Cuma günü Burnley - Manchester City karşılaşması ile başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 11 Ağustos'ta başlayacak ve 19 Mayıs 2024'de sona erecek.
İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezon Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "üçleme" yapan Manchester City, ilk hafta maçında ligin yeni ekibi Burnley ile karşılaşacak.
İlk haftanın en önemli mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u ağırlayacak.
Arsenal ile Tottenham arasındaki Kuzey Londra derbisinin ilki 23 Eylül'de Emirates'te, ikincisi 27 Nisan'da Tottenham'ın sahasında oynanacak.
Sezonun ilk Manchester derbisine ise 28 Ekim'de Old Trafford Stadı ev sahipliği yapacak. City, 2 Mart'ta rakibini konuk edecek.
Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:
11 Ağustos Cuma:
Burnley-Manchester City
12 Ağustos Cumartesi:
Arsenal-Nottingham Forest
Bournemouth-West Ham
Brighton Hove Albion-Luton Town
Everton-Fulham
Sheffield United-Crystal Palace
Newcastle United-Aston Villa
13 Ağustos Pazar
Brentford-Tottenham Hotspur
Chelsea-Liverpool
14 Ağustos Pazartesi
Manchester United-Wolverhampton Wanderers.
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