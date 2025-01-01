Hollandalı yıldız Joshua Zirkzee'den ayrılık kararı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:30

Güncelleme: 01.01.2025 - 16:30

Manchester United'ın Newcastle'a 2-0 yenildiği maçta sadece 33 dakika sahada kalan Joshua Zirkzee, erken değişiklik sonrası gözyaşları içinde sahayı terk etti. 23 yaşındaki Hollandalı forvet, bu olayın ardından kulüpten ayrılmaya karar verdi.

Sezon başında Bologna'dan transfer edilen Zirkzee, Aralık ayında teknik direktör Ruben Amorim'in güvenini kazanmayı hedefliyordu. Ancak Newcastle maçındaki gelişmeler, oyuncunun kararını değiştirdi.

Zirkzee'nin menajerlerinden Serie A'dan gelen kiralık tekliflerini değerlendirmelerini istediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeyi düşündüğü bildirildi. Bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.