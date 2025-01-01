Hollandalı yıldız Joshua Zirkzee'den ayrılık kararı
Hollandalı golcü Joshua Zirkzee, Newcastle mağlubiyeti sonrası Manchester United'dan ayrılmak istedi.
Manchester United'ın Newcastle'a 2-0 yenildiği maçta sadece 33 dakika sahada kalan Joshua Zirkzee, erken değişiklik sonrası gözyaşları içinde sahayı terk etti. 23 yaşındaki Hollandalı forvet, bu olayın ardından kulüpten ayrılmaya karar verdi.
Sezon başında Bologna'dan transfer edilen Zirkzee, Aralık ayında teknik direktör Ruben Amorim'in güvenini kazanmayı hedefliyordu. Ancak Newcastle maçındaki gelişmeler, oyuncunun kararını değiştirdi.
Zirkzee'nin menajerlerinden Serie A'dan gelen kiralık tekliflerini değerlendirmelerini istediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeyi düşündüğü bildirildi. Bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 27 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Joshua Zirkzee #manchester united #transfer
Spor Haberleri
- Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı!
- Joshua Zirkzee'den ayrılık kararı
- Ryan Kent'in yeni takımı belli oluyor!
- Trabzonspor'da Aida Hadzic ile yollar ayrıldı
- Rade Krunic'ten Fenerbahçe itirafı!
- Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık!
- Altay'dan gidenler formaya hasret
- Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş camiasına çağrı!
- Nazillispor'da kulüp müdürü istifa etti
- Zaynutdinov'dan Emrecan Terzi'ye anlamlı ziyaret
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı'
- Narin öldürüldüğünde nerede olduğu ortaya çıktı!
- Doğalgaz ücreti kararı Resmi Gazete'de
- En düşük emekli maaşını açıkladı
- Altın devinin CEO’su ile ‘ünlü kebapçı’ tutuklandı!
- 600 milyon lirayı kazanan numara belli oldu
- Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor
- ATM'lerde yeni dönem resmen başladı
- Şeriat çığırtkanlıkları
- CHP: Suç duyurusunda bulunacağız