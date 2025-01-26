Houston, Cleveland'ı Alperen Şengün'le yıktı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 26 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 135-131 yendi.

Houston, Cleveland'ı Alperen Şengün'le yıktı!
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AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:17

NBA'de 14 maç yapıldı. Cavaliers'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Sezonun 30. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jalen Green 26 sayı, 4 asist üretirken Amen Thompson 23 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.

Darius Garland'ın 39 ve Donovan Mitchell'ın 33 sayısı ise Doğu Konferansı'nda 36 galibiyet, 9 mağlubiyetle lider durumdaki Cavaliers'ın üst üste üçüncü yenilgisini önleyemedi.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 7 RİBAUNT

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 109-97 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey'nin 31 sayı, 9 asist ve Kelly Oubre Jr'ın 22 sayı, 12 ribauntluk performansları, sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı. Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 4 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 27. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Zach LaVine 25 ve Nikola Vucevic 22 sayı attı.

SONUÇLAR

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 98-136

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 133-104

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 107-122

Brooklyn Nets-Miami Heat: 97-106

Orlando Magic-Detroit Pistons: 121-113

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 123-92

New York Knicks-Sacramento Kings: 143-120

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 131-135

Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 94-117

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 125-103

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 97-109

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 108-118

Phoenix Suns-Washington Wizards: 119-109

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 127-117


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #Cleveland Cavaliers

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