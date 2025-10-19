Houston Rockets'tan Kevin Durant'e tarihi sözleşme!

Bu yaz döneminde Houston Rockets'a takaslanan 37 yaşındaki Kevin Durant, yeni takımıyla sözleşme uzatıyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Durant, 2 yıl için toplam 90 milyon dolar alacak. Yeni sözleşmede, 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu da yer alıyor.

Durant aslında yılda 60 milyon dolarlık maksimum kontrat hakkına sahipti. Ancak kulübe esneklik sağlamak adına yılda 15 milyon dolar daha az kazanmayı kabul etti.

KEVIN DURANT'E TARİHİ S ÖZLE ŞME

Kevin Durant, şu anda geçerli ve gelecekteki maaşları baz alındığında NBA tarihinin en yüksek kariyer kazancına sahip oyuncusu oldu.

Durant'in toplam kazancı 598.2 milyon dolara ulaşarak, 583.9 milyon dolar kazanan LeBron James'i geride bıraktı.

Durant, NBA'deki 18. sezonuna giriyor. Geçen sezon 26.3 sayı, 6 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynayarak kariyerinin 15. All-Star seçimini elde etti.