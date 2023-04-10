Houston Rockets'ta Stephen Silas dönemi sona eriyor

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:58

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:58

NBA ekibi Houston Rockets'ta ABD'li başantrnör Stephen Silas'ın dönemi sona eriyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Houston Rockets, başantrenör Stephen Silas'ın kontratındaki son yıl opsiyonunu geri çevirerek üç sezonun ardından ABD'li koç ile yolları ayıracak.

Stephen Silas

Rockets koçu olarak üç sezonluk kariyerini 59-177'lik bir seriyle kapatan Silas, kendisini 2020-21 sezonundaki ilk yılında James Harden'ın takas talep etmesiyle beklenmedik bir yeniden yapılanma sürecinin içinde bulmuştu. Harden, ocak ayı ortasında Brooklyn Nets'e takas edilmiş ve Houston sezonu 17-65'lik bir dereceyle kapatmıştı.

HOUSTON ROCKETS'IN KOÇ ADAYLARI KİMLER?

Sonraki iki sezonda sırasıyla 20 ve 22 maç kazanan ve pek ilerleme kaydedemeyen Houston'ın, önümüzdeki hafta geniş kapsamlı bir koçluk arayışına başlaması ve Ime Udoka, Kenny Atkinson, Frank Vogel ve Nick Nurse gibi isimlerin peşine düşeceği iddia edildi.

Udoka, Boston Celtics tarafından iş yerindeki kuralları ihlal etmesi sebebiyle uzaklaştırma cezası almasının ardından bu sezon koçluk yapmamıştı. Ekiple yollarını ayıran Udoka, bu yaz yeni iş imkanları için görüşmeye uygun olacak.

Atkinson önceki yaz Charlotte Hornets'in başantrenörü olarak adlandırılmış olsa da, fikrini değiştirmiş ve Golden State Warriors'a yardımcı koç olarak geri dönmüştü.

Frank Vogel

Vogel, 2021-22 sezonunun ardından Los Angeles Lakers tarafından işine son verildikten sonra bu sezon koçluk yapmamıştı. Lakers ile 2020 şampiyonluğunu kazanan başantrenör, ayrıca Indiana Pacers ve Orlando Magic'i de çalıştırmıştı.

Bu yaz kontratı sona erecek ve serbest kalacak Nurse'ün ise yeni fırsatları değerlendirmesi bekleniyor. Nurse, 2019'da şampiyonluk kazandığı Raptors'ta toplam beş sezon koçluk yapmıştı.