Houston Rockets'tan sakatlık açıklaması: İşte Alperen Şengün'ün son durumu!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi ekibi Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Houston Rockets'tan sakatlık açıklaması: İşte Alperen Şengün'ün son durumu!
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Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:28

NBA ekiplerinden Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlığına bel spazmının neden olduğunu söyledi.

Udoka, Toronto Raptors'ı 94-87 mağlup ederek Batı Konferansı'nda 4. sıraya yükseldikleri maçın ardından basın mensuplarına Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

"UMARIM BİR SONRAKİ MAÇA HAZIR OLUR"

Karşılaşmanın ilk periyodunda belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen milli basketbolcuyla ilgili Ime Udoka, "Bir bel spazmıydı. Birkaç gün maçımız yok. Umarım Alperen, oynayacağımız bir sonraki müsabakaya hazır olur" ifadelerini kullandı.

Houston Rockets, 13 Şubat Perşembe günü Phoenix Suns'a konuk olacak.


Etiketler: #Alperen Şengün #sakatlık #Ime Udoka #Houston Rockets

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