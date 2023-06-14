Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:54

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:54

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı basketbol takımının eski oyuncularından 1936 doğumlu Hüdai Budanur'un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Peki, Hüdai Budanur kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüdai Budanur neden öldü? Hüdai Budanur hangi takımlarda basketbol oynadı? İşte, Hüdai Budanur hakkında merak edilenler...

HÜDAİ BUDANUR KİMDİR?

Hüdai Budanur , Türk eski basketbolcu ve jeoloji mühendisidir. 1957 yılında Beşiktaş’ın İstanbul Karagücü’nü 110-56 yendiği maçta, siyah-beyazlıların tüm sayılarını tek başına atan ve basketbol tarihinin en önemli isimlerindendir.

Hüdai Budanur , 10 Şubat 1936 tarihinde İstanbul, Fatih’te doğmuştur. Bulgaristan kökenli olan babası Kapalıçarşı’da antikacı idi. Yedi sekiz yaşındayken babasını kaybeden Hüdai Budanur, dört kardeşin en küçükleri idi. Çocukluğu Fatih Camisi civarında geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar evinin bitişiğindeki 62. İlkokulda okudu. 1945-46 ders yılında ilkokul dördüncü sınıfta imtihanı kazanarak Darüşşafaka’ya girdi. 1955 yılında Darüşşafaka’dan mezun oldu.

Hüdai Budanur ortaokuldan itibaren futbol, voleybol, basketbol takımlarında oynadı. Daha lisede okurken kulüp takımında oynamaya başladı. Darüşşafaka takımında üç sezon basketbol oynadı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi jeoloji bölümünde okudu. Ayrıca üniversitede masa tenisi şampiyonu oldu. 1957 yılında Beşiktaş basketbol takımına 2.000 lira transfer ücreti ve 500 lira maaş ile transfer oldu. Beşiktaş’ta üç sezon basketbol oynadı

Üniversite tahsilinden sonra 1961 Şubat’ında Ankara’da DSİ’ye girdi. İlk genel müdürü Süleyman Demirel 'di. Hüdai Budanur, DSİ takımında birkaç maç oynadı, orada gençleri yetiştirmek için basketbol okulu kurdu. Sonra askere gitti iki seneliğine. Piyade olarak Tuzla’da 6 ay eğitim aldıktan sonra Amasya’da yedek subay olarak askerliğini tamamladı. Çalışma hayatı hep Ankara’da geçen Hüdai Budanur, DSİ’den emekli oldu.

HÜDAİ BUDANUR ÖZEL HAYATI

Hüdai Budanur, Jeoloji mühendisliği okurken tanıştıkları Gülseren hanım ile 1962 yılında evlendi. Pınar ve Petek adlarında 2 kızı vardır.

HÜDAİ BUDANUR HANGİ TAKIMLARDA BASKETBOL OYNADI?

Darüşşafaka

Beşiktaş

DSİ







