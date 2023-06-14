Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:38

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:38

Stephan El Sharaawy'nin hangi takımlarda futbol oynadığı, nereli, kaç yaşında ve kim olduğu merak ediliyor. El Sharaawy'nin hangi pozisyonlarda futbol oynadığı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Stephan El Shaarawy kimdir, nereli, kaç yaşında? Stephan El Shaarawy hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Stephan El Sharaawy hakkında merak edilenler...

STEPHAN EL SHAARAWY KİMDİR?

Stephan El Shaarawy, 27 Ekim 1992 tarihinde İtalya'da doğdu. Aslen Mısırlı olan Stephan El Shaarawy İtalya vatandaşlığını seçmiştir.

Mısırlı bir baba ve İtalyan annenin Savona doğumlu El Shaarawy adlı oğulları on üç yaşında Serie A kulübü Genoa'ya katıldı.

Stephan El Shaarawy, 21 Aralık 2008 tarihinde, 16 yaşında iken Serie A'nın en genç 4. oyuncusu olarak Genoa'da forma giydi. Ve burada 3 maç oynayarak 2010'da Padova'ya kiralandı.

Haziran 2010 yılında o 2010-11 sezonunun başında Serie B'de ki Padova'ya kiralandı.

Shaarawy, kiralık olarak gittiği Padova yolculuğundan sonra AC Milan'a transfer oldu.

Stephan El Shaarawy, 03.10.2012 tarihinde oynanan ve Milan'ın deplasmanda Zenit St. Petersburg'u 3-2 yendiği maçta gol atarak Milan'ın Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu unvanını aldı ve AC Milan tarihine adını henüz 19 yaşındayken yazdırdı. Taraftarlar ona Marian H.S unvanını verdiler.

13 Temmuz 2015 tarihinde Monaco'ya kiralandı.

26 Ocak 2016'da El Shaarawy, 30 Haziran 2016 tarihine kadar AS Roma takımı ile anlaştı. Daha sonra 8 Temmuz 2019'da AS Roma takımından 16,00 milyon euro karşılığında Şangay Lüdi Şenhua ZÇ takımına transfer oldu.

Stephan El Sharaawy, 2 yıl süren Çin serüveninin ardından 2021 yılında yeniden Roma'ya transfer oldu.

STEPHAN EL SHAARAWY HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2008-2011 Genoa

2010-2011 Padova (kiralık)

2011-2016 Milan

2015-2016 Monaco (kiralık)

2016 Roma (kiralık)

2016-2019 Roma

2019-2021 Shanghai Shenhua

2021- Roma

STEPHAN EL SHAARAWY MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2008 İtalya U-16

2008-2009 İtalya U-17

2010 İtalya U-18

2010-2011 İtalya U-19

2011-2012 İtalya U-21

2012- İtalya











