Huddersfield Town’u yenen Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig’e yükseldi
İngiltere Championship yükselme mücadelesinde Nottingham Forest, Huddersfield'ı 1-0 mağlup ederek 23 yılın ardından Premier Lig'e yükseldi.
Wembley Stadı’nda Huddersfield Town’ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 23 yıldır hasret kaldığı Premier Lig'e yükselen taraf oldu.
Yarı finalde Sheffield United’ı seri penaltı atışları sonucunda eleyen ve finale yükselen Nottingham Forest, Levi Colwill’in 43. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Huddersfield Town oyuncularının çabası sonuç vermeyince Premier Lig’e yükselen ekip Nottingham Forest oldu.
Championship’i ilk sırada bitiren Fulham ve ikinci sıradaki Bournemouth Premier Lig’e yükselen diğer takımlardı. Sezonu üçüncü sırada bitiren ve Play-Off’a kalan Huddersfield Town, yarı finalde Luton’u saf dışı bırakmıştı.
Video Haberler
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- İşte AKP kulislerindeki seçim tarihi
- 8 soru 8 kötü haber
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli