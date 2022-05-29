Huddersfield Town’u yenen Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig’e yükseldi

29 Mayıs 2022 Pazar, 20:30

Wembley Stadı’nda Huddersfield Town’ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 23 yıldır hasret kaldığı Premier Lig'e yükselen taraf oldu.

Yarı finalde Sheffield United’ı seri penaltı atışları sonucunda eleyen ve finale yükselen Nottingham Forest, Levi Colwill’in 43. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Huddersfield Town oyuncularının çabası sonuç vermeyince Premier Lig’e yükselen ekip Nottingham Forest oldu.

Championship’i ilk sırada bitiren Fulham ve ikinci sıradaki Bournemouth Premier Lig’e yükselen diğer takımlardı. Sezonu üçüncü sırada bitiren ve Play-Off’a kalan Huddersfield Town, yarı finalde Luton’u saf dışı bırakmıştı.