Hugo Lloris, Emiliano Martinez'in 'aptal' olduğunu söyledi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:39

Güncelleme: 11.01.2023 - 12:39

Fransız file bekçisi Hugo Lloris, geçen ay gerçekleşen Dünya Kupası finali sırasında yaptığı tartışmalı hareketler nedeniyle Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'e tepki gösterdi.

Fransa Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Hugo Lloris, Arjantin ile oynanan Dünya Kupası final maçında Arjantinli kaleci Martinez'in penaltı atışları sırasında "kendini aptal yerine koyduğunu" söyledi.

Lloris, L'Equipe'e verdiği demeçte, "Yapamayacağım bazı şeyler var. Kalede kendimi aptal yerine koymak, rakibimi sarsmak ve çizgiyi geçmek, bunları yapamam. Ben bu şekilde davranamayacak kadar mantıklı ve dürüst bir adamım. Bu şekilde nasıl kazanacağımı bilmiyorum, ancak bu şekilde kaybetmeyi de gerçekten istemedim" dedi.

"BİZİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İÇİN HER NUMARAYI KULLANDI"

Lloris, Martinez'in hareketlerinden nefret etmesine rağmen, onun "maskaralıklarının Arjantin için fark yarattığını" dile getirerek, "Çok etkili oldu. Kutlamalarına gelince, bunun için yeterince yargılandı, daha fazla bir şey eklemeye gerek yok. Atışlar sırasında, bizi istikrarsızlaştırmak için kitaplardaki her numarayı kullandı" diye konuştu.

Martinez, Fransa ile oynanan final maçındaki penaltı atışları sırasında, Fransız oyuncuların ritmini bozmak için çeşitli dikkat dağıtma taktikleri uygulayarak, penaltıyı kaçıran iki Fransız oyuncunun önünde çılgınca kutlama yapmıştı.

36 yaşındaki Lloris'in, Tottenham'la olan sözleşmesinin bitmesine 18 ay kaldığı, ancak kulübün sezon sonunda Lloris'in yerini doldurması beklenen en olası adaylardan birinin de Martinez olduğu öğrenildi.