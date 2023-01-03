Arjantin ile Brezilya arasındaki ilişkiler yeniden şekillenecek
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Brezilya ile ikili ilişkilerin yeniden tesis edileceğini bildirdi.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile başkent Brasilia'da görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fernandez, iki ülkenin, aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro'nun başkanlığı sırasında geçen sorunlu 4 yılın ardından ilişkilerini yeniden rayına oturtma sözü verdi.
Fernandez, "(İlişkiler) Son 4 yılda daha da zora girdi ve ikimiz de ilişkilere hak ettiği önemi vermemiz gerektiği konusunda mutabakata vardık" ifadesini kullandı.
Ayrıca Başkan Fernandez, Lula da Silva'nın 23 Ocak'ta Arjantin'e resmi ziyarette bulunacağını aktardı.
Lula, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "dost" olarak nitelediği Fernandez'i kabul ettiğini vurguladı ve Arjantin ile "diyalog ve dostluğu" yeniden başlattıklarını kaydetti.
Brezilya'da 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva parlamentoda yemin etti.
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