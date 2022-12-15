Hugo Lloris, Manuel Neuer'i yakaladı!

Hugo Lloris, Manuel Neuer'e ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkma ünvanını egale etti

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 08:18
Hugo Lloris, Manuel Neuer'i yakaladı!
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Fransa kalecisi Hugo Lloris, Fas karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'ndaki 19. maçına çıktı ve Alman kaleci Manuel Neuer'e ait olan bu kulvarda en fazla forma giyen kaleci rekorun egale etti.

Bu sıralamada Brezilyalı eski file bekçisi Taffarel de 18 maçla Alman Sepp Mayer ile birlikte Lloris ve Neuer'in ardında yer alıyor.


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