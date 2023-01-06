Hull City, Aaron Connolly transferini açıkladı
Hull City, Brighton'dan Aaron Connolly'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
İngiltere Championship takımlarından Hull City, kadrosunu Aaron Connolly ile güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki forvet oyuncusunun Brighton'dan sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Sezonun ilk yarısını İtalyan ekibi Venezia'a geçiren Connolly, çıktığı 5 karşılaşmada skor katkısı sağlayamadı.
22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin olduğu Brighton ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
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