Hull City, Aaron Connolly transferini açıkladı

Hull City, Brighton'dan Aaron Connolly'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 21:39
Hull City, Aaron Connolly transferini açıkladı
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İngiltere Championship takımlarından Hull City, kadrosunu Aaron Connolly ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki forvet oyuncusunun Brighton'dan sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısını İtalyan ekibi Venezia'a geçiren Connolly, çıktığı 5 karşılaşmada skor katkısı sağlayamadı.

22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin olduğu Brighton ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.


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