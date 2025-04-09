Hull City deplasmanda ağır yaralı!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 41. haftasında deplasmanda karşılaştığı Watford'a 1-0 mağlup oldu.
İngiltere Championship'in 41. haftasında Hull City, Watford deplasmanına konuk oldu. Hull City, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadelede Watford'un golünü 55. dakikada Moussa Sissoko attı.
DEPLASMANDA KAYIP
Bu sonucun ardından Hull City, 44 puanda kaldı. Watford, 56 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, sahasında Coventry ile karşılaşacak. Watford, West Bromwich deplasmanına gidecek.
Etiketler: #acun ılıcalı #hull city #Watford #İngiltere Championship
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